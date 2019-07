SIMEONE, E quel segreto per il fisico alla CR7

Come scrive l'edizione odierna de La Nazione, Giovanni Simeone si è presentato in ritiro a Moena con un fisico scolpito, alla CR7. È ancora presto per chiamarlo GS9 ma il Cholito sta indossando sorrisi che svettano sulle scolpiture del fisico: mai visto così, scrive il quotidiano. Forse il motivo sono le belle parole spese nei suoi confronti da Daniele Pradè in conferenza stampa. Il segreto per un fisico così comunque è presto spiegato: durante queste vacanze, l'attaccante viola si è svegliato ogni giorno con 2 ore di allenamento tra palestra e corsa. Tra le isole Bahamas, una sosta a Buenos Aires e il finale di relax a Formentera insieme alla fidanzata Giulia Coppini, l'estate di Simeone deve essere passata bene.