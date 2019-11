SIMEONE, Contro i viola gara speciale: lotterò...

"Il Cholito, la Fiorentina e il ricordo di Astori". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de L'Unione Sarda questa mattina in edicola. Il giornale propone una lunga intervista al Cholito Simeone che domenica affronterà la sua ex squadra per la prima volta: "Il cuore di Giovanni Simeone ha battuto tanto per la Fiorentina ma oggi è rossoblù: "Domenica sarà una partita speciale per me, ma lotterò fino alla fine per vincerla". L'attaccante parla del suo straordinario rapporto con il compianto Davide Astori - "è sempre con me" - e dell'amore per Cagliari: "Adoro il Poeto la mattina". Le ombre dell'ultima stagione in viola sono dimenticate, ora c'è il Cagliari: "Ci concentriamo gara dopo gara, abbiamo giocatori fortissimi. Io lì davanti penso a dare battaglia".