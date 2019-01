SIMEONE BIS, Quel gesto non aveva senso. Muriel...

Giovanni Simeone ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport - Stadio. Questo un estratto delle sue parole: "Sto cercando di mettermi sulle spalle sempre più esperienza. Devo andare sempre più su, dove sono convinto di poter arrivare. Devo essere più freddo, sto cercando di migliorare il timing con cui presentarmi davanti al portiere avversario. Non mi arrendo, solo il lavoro mi può aiutare. Muriel? Fin da quando è arrivato ci ha fatto percepire la gran voglia di fare bene, è uno stimolo per tutti. Europa? Questo è un campionato molto particolare, sicuramente più difficile di quello passato. Comunque io scommetto su questa Fiorentina. L'esultanza dopo il con l'Empoli? Devo diventare più cinico e controllare meglio le emozioni. Prendete il gesto che ho fatto dopo il gol all'Empoli: quel dito sulla bocca non aveva senso in assoluto. Eppure l'ho fatto, sbagliando. Non ce l’avevo con i tifosi, ma con me. Perché quando non trovo il gol il dolore è mio. Il mio sogno? Vincere. Intanto sogno un titolo con la Fiorentina, poi magari anche con l’Argentina. E per tutto questo ci sto lavorando. Chiesa? Non è vero che non andiamo d’accordo, anzi, ci troviamo bene tra di noi".