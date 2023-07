SETT.GIOVANILE, Che cambi: Galloppa promosso

FirenzeViola.it

© foto di Simone Lorini

Tra i temi trattati oggi sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio c'è anche un focus legato al settore giovanile della Fiorentina, che verrà profondamente ristrutturato nel corso di questa estate: come spiega il quotidiano, a partire da domani l’attenzione si sposterà sul restyling del vivaio, dove in prima battuta verrà scelto il successore di Aquilani sulla panchina della Primavera. Sarà l’ex Parma Daniele Galloppa - già da due anni nel vivaio viola come tecnico prima dell’Under-16 e poi dell’Under-17 - il prescelto a guidare la formazione che fa da anticamera alla prima squadra. Nel suo staff è previsto anche l’approdo dell’ex Milan e Genoa Luca Antonelli, che ha dato solo un anno fa l’addio al calcio giocato.

Per il resto sembrano destinare a cambiare allenatore anche quasi tutte le altre selezioni nazionali: il tecnico dell’Under-15 Magera ha già salutato e presto potrebbe farlo anche Capparella (Under-16). Possibile conferma invece per Papalato (Under-18).