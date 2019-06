SERRA, La Mauro ha qualità e fisicità. È trascinatrice

L'ex calciatrice Katia Serra commenta il Mondiale femminile di Francia, al via oggi, per Tuttosport. Sull'Italia dice "Sono sicura che vivremo bei momenti, c'è attesa da parte di tutti. Conosco bene le azzurre come rappresentante sindacale. Con Marchitelli, Parisi, Sabatino e Bartoli ho anche giocato. La forza è l'unità di gruppo ed è una squadra che non molla mai e predilige la costruzione del gioco. Gama-Linari si scoprono adesso come coppia di centrali. Mauro e Bonansea hanno caratteristiche internazionali, qualità e fisicità e sono trascinatrici".