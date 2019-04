SERENA, JoJo- Giovinco saranno decisivi

L'ex di Fiorentina e Parma Michele Serena, sulle colonne de La Repubblica, analizza la prossima sfida del Tardini: "Sarà una partita molto aperta, con i rispettivi cambi di allenatore sembrano però sembrano aver risolto certi problemi. Il Parma con Donadoni sta attraversando un ottimo momento. Saranno le individualità a decidere, soprattutto giocatori come Jovetic e Giovinco potranno essere determinanti. La Fiorentina gioca con il 3-5-2, ed i risultati stanno premiando Delio Rossi. Pasqual è un giocatore che mi piace tantissimo, può giocare sia come terzino che come laterale. Anche Vargas può far bene, mentre Cerci faticherà a trovare spazio visto il modulo".