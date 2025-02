Senza Kean servono più gol. Il Cor.Fio. scrive: "Adli unico a segnare da fuori area"

Il Corriere Fiorentino scrive che Raffaele Palladino, adesso, non può che sperare in una maggiore propensione al gol da parte di tutti, tanto più che il capocannoniere è fermo per infortunio. La speranza non può che essere quella di recuperare in tempi rapidi Adli, unico ad aver trovato la via gol con due conclusioni da fuori area e da posizione defilata. Solo 3 gol dei complessivi 41 fin qui segnati, di cui 15 da Kean e 25 da altri interpreti.

Scorrendo la lista dei potenziali titolari Beltran vanta 4 reti in campionato ma con due centri sotto misura e altrettanti rigori, e stesso discorso riguarda altri marcatori come Parisi, Ranieri e Mandragora. Nemmeno chi è arrivato a gennaio sembra avere nelle corde gol da fuori area