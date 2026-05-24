Sensazioni di separazione con Vanoli. Corr.fio: "Ci pensano Parma e Bologna"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino parla della questione allenatore in casa Fiorentina e riporta come sebbene i viola non abbiano ancora comunicato ufficialmente la propria scelta, le sensazioni che filtrano dal Viola Park sono più vicine a una separazione che non a una conferma di Paolo Vanoli. Il ds Paraticigioca su più tavoli e attende risposte, anche se alcune carte sono già ben disposte come nel caso di Fabio Grosso. Quanto al principale protagonista della salvezza della Fiorentina, sarà lo stravolgimento in arrivo in serie A a rendere più chiaro il suo destino, visto che in Emilia tra Parma e Bologna non mancano suoi estimatori.

Altre panchine però potrebbero liberarsi, non appena partirà il domino definitivo