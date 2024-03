SCHMIDT, Candidato sindaco. Cosa dirà sul Franchi ora?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il centrodestra candiderà Eike Schmidt a sindaco di Firenze e l'edizione odierna di Repubblica riporta i dubbi sulla strategia che terrà in merito allo stadio Franchi. Un anno e mezzo prima Schmidt disse al quotidiano che il progetto era quello "giusto per valorizzare lo stadio, il quartiere e tutto il paesaggio" e che "ha la nettezza e la pulizia del Brunelleschi e del Vasari". Il centrodestra però è, da sempre, per lo stadio fatto dal privato e non per la ristrutturazione del Franchi. Anche ora che i lavori sono partiti, con una battaglia cui si è aggiunta quella sui 55 milioni di Pnrr. Che dirà ora Schmidt?