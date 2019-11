Fiorentina e Sassuolo hanno parlato di una possibile operazione per portare Gianluca Scamacca in maglia viola, scrive La Nazione. Per l'attaccante adesso in prestito all'Ascoli sarebbe pronta la formula dell'acquisto per una cifra attorno ai 3 milioni di euro lasciando comunque il giocatore in prestito nelle Marche fino alla prossima estate. L'affare è in embrione.