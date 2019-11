SCAMACCA, A gennaio non lascerà Ascoli

Il giovane attaccante dell'Ascoli e dell'Italia Under 21, accostato anche alla Fiorentina negli scorsi giorni, Gianluca Scamacca, ha risposto negli scorsi ad una domanda proprio sul suo futuro direttamente dal ritiro degli azzurrini di Nicolato, risolvendo così la questione per la prossima sessione di mercato. Come scrive il Corriere dello Sport, il classe '99 ha confermato come a gennaio non si muoverà dai bianconeri per poi valutare il da farsi la prossima estate. Per lui l'obiettivo sono i playoff con l'Ascoli.