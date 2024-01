SCADENZE, La lista di chi si svincolerà a giugno in A

FirenzeViola.it

Piotr Zielinski non è la sola occasione a parametro zero disponibile in Italia. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola ci sono diversi nomi pesanti tra coloro che si svincoleranno il prossimo giugno. A partire da Felipe Anderson, che sta prendendo tempo nonostante la proposta di prolungamento della Lazio. A riflettere è anche Adrien Rabiot, che non ha ancora deciso se continuare o meno la propria avventura a Torino. In casa Milan tiene banco anche il rinnovo di Olivier Giroud, che tuttavia non verrà affrontato prima del mese di marzo.

L’Atalanta ragiona sul prolungamento di Luis Muriel mentre sembra ormai volta al termine l’avventura di Leonardo Spinazzola alla Roma. In campo internazionale spicca il nome di Kylian Mbappé, sogno di mercato non nascosto del Real Madrid. E proprio dall’estero potrebbe arrivare anche Taremi, seguito con attenzione dall’Inter al pari di Djalò. Infine da non sottovalutare Jorginho, considerato comunque un elemento importante dall’Arsenal.