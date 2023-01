SASSUOLO, Dionisi in crisi: a Firenze per il riscatto

Come scritto da La Gazzetta dello Sport Dionisi un anno fa dopo 16 turni era dodicesimo a quota 20, ma in rosa c’erano Raspadori e Scamacca e aveva potuto utilizzare Berardi e Traoré, visti pochissimo in questo campionato. Insomma, gli alibi non mancano, le difficoltà che la squadra ha incontrato nella prima parte della stagione sono abbastanza normali e l’unica cosa che il tecnico chiede al 2023 è la salute dei suoi giocatori. L’infortunio di Maxime Lopez è un problema, perché il francese è insostituibile per caratteristiche e qualità, però il recupero di Berardi trasmette fiducia a tutto il gruppo. Gli allenatori bravi come Dionisi preparano benissimo gli incontri e hanno ottime idee di gioco, ma poi si va in campo e lì il loro raggio d’azione è forzatamente limitato. Negli ultimi trenta metri, dove si scrive la storia delle partite e del calcio, contano soprattutto le qualità individuali degli interpreti.Ora si deve ritrovare convinzione. E l’unico modo per riuscirci è vincere qualche partita, magari cominciando proprio da quella di oggi a Firenze.