SAS-FIO, Maxi-esodo viola: oltre 5mila tifosi al Mapei

Le tre vittorie consecutive contro Hellas, Monza e Torino e il momentaneo quarto posto hanno acceso un entusiasmo palpabile a Firenze, che si prepara ad un esodo di massa per il match contro il Sassuolo. Già da martedì scorso, scrive La Nazione, il settore ospiti del Mapei Stadium è andato esaurito e sabato sera a Reggio Emilia sono previsti almeno 5mila sostenitori viola, un dato che potrebbe addirittura crescere nelle prossime ore. La sfida con i neroverdi di Dionisi rappresenta una grande occasione per la squadra di Italiano, che cerca altri tre punti per continuare a volare in classifica.