All'indomani dello 0-0 tra Fiorentina e Juventus, Tuttosport sottolinea come le squadre allenate da Maurizio Sarri non segnino alla Fiorentina da 3 partite: per l'ex tecnico del Chelsea 3 vittorie in 10 gare contro i viola (5 pareggi e 2 ko). Il club di viale Fanti conquista invece il primo punto in campionato contro i 7 di un anno fa.