SARRI E MONTELLA, Così uguali, così diversi

Il Corriere Fiorentino parla della sfida a distanza tra i due allenatori di Fiorentina e Juventus, "così uguali e così diversi" titola il quotidiano. Sarri sarà all'esordio sulla panchina della Juventus dopo la polmonite che lo ha tenuto lontano dalla panchina le prime due gare, Montella cercherà invece di ripetere la prestazione che sei anni fa lo destinò alla storia viola.

I due sono partiti in maniera totalmente opposta: Vincenzo con una grande carriera da calciatore è andato subito ad allenare un top club, Maurizio non è arrivato che ai Dilettanti da giocatore e ha dovuto mangiarsi il pane duro delle serie inferiori prima di avere le sue occasioni. Eppure entrambi sono campani d'origine ma emigrati presto in Toscana, tutti e due professano il bel gioco e hanno legato i loro successi migliori ad un falso nueve (Jovetic in viola, Mertens al Napoli). Sabato si troveranno di fronte l'uno all'altro in un momento non semplice per entrambi.