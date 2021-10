SAPONARA, Una gara da record con dedica speciale

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, A VENEZIA SETTORE OSPITI VERSO IL SOLD OUT Continua ad andare a gonfie vele la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida tra Venezia e Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, saranno infatti esauriti i 750 tagliandi a disposizione dei tifosi della Fiorentina che dovrebbero... Continua ad andare a gonfie vele la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida tra Venezia e Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, saranno infatti esauriti i 750 tagliandi a disposizione dei tifosi della Fiorentina che dovrebbero... NOTIZIE DI FV COME CANTAVA NINA SIMONE "It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me... And I'm feeling good", cantava divinamente Nina Simone ormai quasi sessant'anni fa. Se abbiamo inquadrato il soggetto, malinconico e brillante, viene anche facile immaginarsi Riccardo... "It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me... And I'm feeling good", cantava divinamente Nina Simone ormai quasi sessant'anni fa. Se abbiamo inquadrato il soggetto, malinconico e brillante, viene anche facile immaginarsi Riccardo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 ottobre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi