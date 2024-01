SALVINI, Soluzione stadio di proprietà. VP straordinario

L'edizione odierna de La Nazione apre lo spazio dedicato alla Fiorentina riprendendo le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ieri si è recato al Viola Park, insieme al capogruppo a Palazzo Vecchio Federico Bussolin, all’europarlamentare Susanna Ceccardi e al deputato Andrea Barabotti, accompagnato dal DG Viola Joe Barone. Il leader della Lega ha parlato, ovviamente, del tema più scottante in casa Fiorentina, ovvero lo stadio, e, essendo in piena campagna elettorale, non ha risparmiato frecciatine al Sindaco Dario Nardella. Salvini infatti critica l'idea del restyling dell'Artemio Franchi e rilancia la proposta dello stadio di proprietà in un'area privata. "Rattoppare il Franchi? Meglio non iniziare i lavori, la soluzione è trovare un’area dove la società possa realizzare un impianto di proprietà. Il mio obiettivo è che Firenze abbia un nuovo stadio di proprietà, bello, moderno e redditizio".

Salvini continua parlando dei soldi del Pnrr che, ad oggi, non basterebbero per finanziare l'intero progetto: "I soldi oggi a bilancio non mi pare bastino per fare tutto quello che si dovrebbe fare: se devi spendere del denaro pubblico non lo spendi per fare cose a metà. Non puoi coprire una parte di stadio e lasciar piovere sull’altra metà. Meglio non iniziare. Avere tifosi di serie A e serie B nello stesso stadio significa spendere denaro pubblico in maniera curiosa. Uno stadio nuovo è necessario anche perché l’adeguamento di vecchi impianti con un’urbanistica vecchia, non viene utilizzato per ospitare eventi internazionali. Io spero che Firenze possa essere una della città che ospiterà gli Europei 2032. Ma bisogna fare in fretta". Il leader della Lega poi elogia il Viola Park: "Questo non è un semplice impianto sportivo, è la casa di una comunità, investimento straordinario. Siamo riusciti anche a passare dalla cappella per il segno della croce che in un centro sportivo non è usuale: viene curato il corpo e lo spirito a 360 gradi".