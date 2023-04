SALVINI, Il restyling del Franchi? Non con il Pnrr

FirenzeViola.it

Come riportato da La Repubblica (Firenze) di nuovo il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini entra a gamba tesa sul progetto di restyling del Franchi. Salvini ha parlato nel corso di un’iniziativa elettorale a Massa (Massa Carrara) a sostegno del sindaco uscente, Francesco Persiani, e si è soffermato proprio sulle risorse del Pnrr: "Non è un omaggio ma un prestito da restituire con gli interessi, i soldi vanno spesi in cose che servono. Nel Pnrr ci hanno messo lo stadio di Firenze, non credo che il Pnrr sia nato per questo. Posso assicurare che l’attuale governo farà il possibile per spendere tutti i fondi e bene, se ci sarà qualche progetto ereditato figlio di ideologia e non di buonsenso lo archivieremo. Dal mio ministero dipendono 60 miliardi e penso che potremo cambiare il volto dell’Italia, altri progetti possono essere accantonati e altri ancora non saranno mai finiti entro il 2026", ha detto, proponendo per questi casi di spostare i finanziamenti per "investire in case popolari e impianti sportivi".