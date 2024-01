SALVADORI (EX FONDAZIONE CR), Follia perdere 150mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, tifosissimo della Fiorentina, ha parlato sulle colonne del Corriere Fiorentina in merito alla questione restyling del Franchi: "Da tifoso viola non posso che essere realmente preoccupato, siamo alle porte coi sassi per l’inizio dei lavori e ancora non sappiamo quasi nulla. Sul nuovo Franchi e su dove giocherà la squadra. Normale che i tifosi protestino".

E prosegue: "Beh, le ultime dichiarazioni non hanno aiutato a rasserenare l’ambiente. Io però penso che un accordo Comune-club si possa ancora trovare. Restando al Franchi un anno in più e quindi allungando i tempi dei cantieri, aumenterebbero anche i costi: ecco, se quei costi, diciamo almeno una cinquantina di milioni, li coprisse Commisso con l’accordo di ottenere una lunga concessione del nuovo Franchi a prezzo calmierato, credo che il caso stadio si potrebbe risolvere. Ma, come detto, serve il via libera dal governo e ottenerlo non sarà semplice. Da cittadino e amico del sindaco farò quello che posso: al rientro dall’Arabia ne parlerò subito con lui. So quanto si è speso per questa cosa e umanamente mi dispiace molto per la situazione che si è creata. Di sicuro, e lo sa anche lui, ci serve una soluzione. E serve subito. Perché perdere quei 150 milioni finanziati per il restyling del Franchi, sarebbe una follia".