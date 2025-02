Salgono le quotazioni di Beltran come centravanti. Sì, ma in coppia con Zaniolo

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che la nuova scelta di Palladino per sopperire alla mancanza del numero 20 è questa: Beltran centravanti nel ruolo che l’ha catapultato all’attenzione del club di Commisso ai tempi del River Plate e non più Zaniolo con tutto il peso del reparto offensivo sulle spalle, com’è stato appunto con i lariani con scarsi risultati.

Quindi tocca all'argentino (22 presenze e 4 gol finora in Serie A), che verrà via dalla confort-zone della trequarti per avvicinarsi all’area di rigore avversaria e di sicuro non può aver dimenticato come si fa (16 gol in 35 gare nella stagione 2023 che l’ha portato a Firenze), ma tocca anche a Zaniolo - si legge -in una versione a due punte che potrebbe favorire un’altra novità: il ritorno al 3-5-2.