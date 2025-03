Sacchi "snobba" Palladino e su Italiano: "Bravo a Firenze, più bravo a Bologna"

vedi letture

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui analizza il rendimento degli allenatori italiani, il decano Arrigo Sacchi ha parlato di vari tecnici ma non di Raffaele Palladino, attualmente sulla panchina della Fiorentina. A proposito di altri profili, Sacchi ha detto: "Parto da Sarri. Perché nessun club ha investito su un maestro come Maurizio? A me pare una follia che lui sia senza squadra. Gasperini è semplicemente fenomenale:in una città che non è una metropoli ha saputo costruire una squadra che si è fatta ammirare in Italia e in Europa. Chapeau!".

Su Italiano poi ha aggiunto: "Italiano lo conoscevo dai tempi in cui guidava lo Spezia. E’ stato bravo alla Fiorentina e ancora più bravo adesso al Bologna. Le sue squadre hanno conoscenze tecniche e tattiche, e hanno uno stile ben chiaro. E poi c’è Baroni: ha organizzato una squadra divertente che ha offerto un ottimo livello di gioco".

Sugli allenatori italiani in generale, ha concluso: "Hanno qualcosa in più degli altri. E abituati come sono a lavorare in un Paese che è sempre in emergenza,hanno sviluppato gli anticorpi per superare ogni problema. L’importante è che non si ricordino di essere italiani e che non ritornino alla vecchia lezione “difesa e contropiede”. Il calcio è in continua evoluzione, come la società del resto, la generazione degli allenatori di oggi lo ha capito e sta dimostrando di avere l’umiltà che serve per stare al passo con i tempi".