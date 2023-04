SACCHI, Italiano al top. Un trofeo ai viola? Sarei felice

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino è presente un'intervista all'ex ct della Nazionale ed allenatore del Milan Arrigo Sacchi, che fa le carte alla Fiorentina soffermandosi in particolare sulle prospettive future della squadra e sulla fase di crescita che sta vivendo in panchina Vincenzo Italiano. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Insieme a Gasperini, Sarri e De Zerbi, Italiano è uno dei tecnici che privilegia la strategia e non la tattica: è uno che propone un calcio coraggioso, che non aspetta l’errore degli altri ma cerca sempre di dominare la partita. Questo vuol dire essere un leader, perché un leader è colui che apre le porte del futuro. Il suo grande merito è quello di aver sempre creduto nelle sue idee perché se non sei convinto tu per primo difficilmente convincerai gli altri. Lo si è visto quest’anno, nel momento più difficile, quando ha continuato a proporre il suo gioco e ora sta raccogliendo i frutti che merita. Un trofeo ai viola? Sarei felice, perché sono stato a Firenze e se non sono diventato allenatore viola è stata questione di 24 ore. Deve attaccare e cercare il gol anche quando è in vantaggio, come da mentalità dell’allenatore. Io da parte mia, non posso che dire forza viola".