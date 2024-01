SACCHI, Il risultato della Juventus condizionerà l'Inter

FirenzeViola.it

Arrigo Sacchi nel pezzo scritto oggi per La Gazzetta dello Sport per analizzare la corsa scudetto dopo il pareggio casalingo della Juventus, spiega cosa può succedere all'Inter impegnata stasera a Firenze: "Ci sono due possibilità, in questi casi: o ti innervosisci e non riesci a esprimere il massimo, oppure ti carichi, aumenti la grinta e la determinazione e fai una prestazione eccezionale. Io non credo che la Juve, per quanto si è visto finora in questa stagione, si abbatta a livello mentale. Avranno ancora più voglia di dimostrare il loro valore, di stupire la gente, di continuare nel duello per lo scudetto.

Giocare in casa della Viola non è mai semplice, anche se la squadra di Italiano non sta attraversando il suo miglior periodo. Però è un gruppo che ha conoscenze tecniche e tattiche e che cerca di praticare un calcio aggressivo. All’Inter mancheranno due elementi importanti come Barella e Calhanoglu: non sarà una passeggiata".