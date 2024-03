SACCHI, Errore Bonaventura? Vi spiego la costruzione

FirenzeViola.it

Dopo il gol del Venezuela nato da un passaggio in verticale di Donnarumma e l'errore in disimpegno di Bonaventura, torna forte il dibattito sulla costruzione dal basso. Arrigo Sacchi risponde alla Gazzetta dello Sport: "Innanzitutto non bisogna dare la croce addosso agli azzurri perché hanno sbagliato a costruire dal basso e hanno subito gol nell'amichevole contro il Venezuela. Gli errori fanno parte del percorso di crescita. La costruzione dal basso ti dà la possibilità di muovere gli avversari come vuoi tu e superiorità numerica in mezzo al campo".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Fondamentali sono le distanze tra gli uomini che palleggiano e i tempi delle giocate. E poi servono difensori coi piedi buoni, ma io penso che se un ragazzo arriva in Nazionale abbia le qualità tecniche per costruire l'azione dal basso. Non sono mica degli scarponi, gli azzurri".

Però Sacchi avverte: "La vera questione è quella di non aspettare il pallone da fermi, è il vero problema. Se stai fermi, diventi un bersaglio per l'avversario. Ai miei giocatori quando ero al Milan e in Nazionale lo dicevo sempre: guai a voi se non vi muovete!"