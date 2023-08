ROSSI, Nzola? Serve un solo attaccante, basta staffetta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nelle pagine dell'edizione odierna dello Speciale Campionato del Corriere Fiorentino è presente un'intervista all'ex bomber Viola Giuseppe Rossi: "Vedremo quale sarà la mia strada dopo il calcio, cerco nuovi stimoli e nuove emozioni".

Quali prospettive ha la Fiorentina quest'anno?

"Dopo una stagione importante come quella passata penso si debba puntare più in alto".

Quante opportunità ha in Conference?

"L'obiettivo è essere in Europa con continuità. Il nome della Fiorentina deve essere in queste coppe internazionali. Di sicuro c'è amarezza nei confronti di questo torneo, i giocatori che sono rimasti devono capire che hanno l'opportunità di rifarsi".

Come vede il cambio Nzola-Cabral in attaccao?

"Cabral a mio avviso cercava sempre il goil, aiutava la squadra, aveva carisma ed entusiasmo. I gol, nonostante la poca continuità sono arrivati, soprattutto in Europa. Nzola ha fatto bene in Serie A e conosce Italiano. Io credo comunque che sia importante avere un attaccante fisso, perché le staffette vanno bene fino ad un certo punto. Bisogna puntare su un attaccante e andare avanti con lui. Troppe sostituzioni non fanno bene ad una punta che ha bisogno di continuità e fiducia".

Che idea si è fatto su Castrovilli?

"Secondo me tutto dipende da lui, la Fiiorentina lo ha cresciuto ed aspettato, queste sono le conseguenze del suo mancato rinnovo. Lui è un bravissimo ragazzo. Mi auguro si riprenda presto