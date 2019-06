ROSSI, Lavoro e aspetto. Viola? Sarebbe super

Giuseppe 'Pepito' Rossi ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport - Stadio nella quale ha commentato questi primi mesi di Rocco Commisso alla Fiorentina prima di proporsi per un eventuale ritorno: "Personalmente non conosco Commisso - ha detto - ma sono fiero che un italoamericano come lui sia entrato. È una persona seria, promette poco ma fa molto di più. Conosco meglio Joe Barone, è bravo, generoso, un grande intenditore di calcio. La Fiorentina con loro è in buone mani. Stanno rifacendo la squadra nuova, io aspetto, so quello che posso dare. Ho grande voglia di divertirmi. Sto bene - ha proseguito l'ex attaccante di Genoa e Celta Vigo - mi sento alla grande e ho tanta voglia di tornare a giocare. Ogni giorno sto due, tre ore tra palestra e campo. Devo farlo perché se mi arriva una chiamata devo farmi trovare pronto. Voglio giocare in Europa, spero tanto di poterla ritrovare. Contatti ancora non ne ho avuti, non mi ha chiamato nessuno. La Fiorentina? Tornare a Firenze sarebbe fantastico, una cosa stupenda. I tifosi ancora mi ricordano la tripletta alla Juve. Rossi vive in New Jersey, come Commisso".