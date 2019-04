ROSSI, Cerca di migliorare il suo 3-5-2

Secondo l'edizione odierna de La Nazione Delio Rossi dovrà migliorare la versione offensiva del 3-5-2 per trasmettere alla squadra il concetto di gioco di attacco che prescinda anche dall’attacco, reparto rimasto numericamente insufficiente. In tal senso, l'arrivo di Olivera va in questa direzione. Un centrocampista in grado di dare profondità alla manovra. Con Cerci oramai ai margini e Ljajic che non ha ancora convinto il tecnico, vengono fuori naturali i problemi per l'attacco.