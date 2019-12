ROSSI, A Firenze il mio peggior infortunio. Futuro...

Sulle colonne del Corriere della Sera troviamo una lunga intervista a Giuseppe Rossi, ex attaccante viola. Prima qualche passaggio sul suo passato recente, non proprio felicissimo: "Vivo un momento difficile perché dopo l’esperienza a Genova dove non riuscii a sentirmi importante fui costretto ad affrontare il problema del doping. Il processo si protrasse per molto tempo e scemarono le trattative che si erano aperte nel frattempo". Poi il punto relativo all'attualità, che vede l'italo-americano allenarsi in Spagna con la sua ex squadra, il Villarreal, senza però avere un contratto: "Non capisco perché non faccio parte di una squadra, eppure penso di essere bravino a giocare a calcio. Ho recuperato fisicamente e mentalmente, sono pronto a tornare il Pepito di prima. La mia priorità è restare in Italia, potenzialmente potrei dare una mano a ogni squadra". Infine una domanda su quello che ritiene il suo peggior infortunio, in cui Pepito ha ricordato la Fiorentina: "Quando mi sono rotto il crociato a Firenze. Ero capocannoniere della squadra e la Fiorentina era in piena lotta per la Champions".