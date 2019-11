ROSADI, La mia bandiera che tanto piace a Rocco

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino troviamo alcune parole di Simone Rosadi, tifoso viola appartenente al club «KK-Gli Ingestibili di Prato» che ha ideato per Rocco Commisso la bandiera a stelle e strisce dell'America tutta a tonalità viola (il patron l'ha mostrata domenica sera davanti alle telecamere di Sky). Ecco le frasi di Rosadi: "Quando Commisso ha comprato la Fiorentina ho pensato a questo modo per omaggiarlo. Ma quando l’ho fatto non pensavo che avrebbe riscosso tutto questo successo. E soprattutto era un’idea solamente per noi tifosi, non immaginavo certamente che avrei avuto l’occasione di ricevere un invito dal presidente in persona. Col Parma in tribuna? Mi ha voluto Rocco al suo fianco, l’ho ringraziato perché per merito suo non ho preso la pioggia. È stato molto gentile con me, è una persona disponibile. Mi ha fatto sedere in poltrona con lui e abbiamo parlato, aveva atteggiamenti paterni con me. È stato il massimo vederlo camminare nello stadio mentre sventolava la bandiera che ho ideato io. La mia idea? La società mi chiamò per chiedermene cinque, ma io ne ho portate dieci. Per adesso ne ho fatte circa sessanta, le ho prodotte in prima persona visto che lavoro in una stamperia. Ne ho regalate alcune ai miei amici, ma molte le ha volute la Fiorentina. Mi hanno detto che Joe Appio ne ha voluta una.»