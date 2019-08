RONGIER, È lui l'obiettivo in regia. Dopo l'8 agosto...

Pradè ha un nome in testa per la cabina di regia di Montella ed è quello di Valentin Rongier del Nantes. Il sogno del giocatore resta la Premier League che però chiuderà le trattative l'8 agosto. Se non dovesse partire con direzione Inghilterra, allora la Fiorentina avrà la possibilità di chiudere per il suo acquisto a 14-15 milioni visto che il francese comunque ritiene "interessante" la possibilità di vestire la maglia viola. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.