RONALDO-RIBERY, La sfida tra numeri 7 è totale

La sfida tra Franck Ribery e Cristiano Ronaldo non può essere come le altre. Dev'essere per questo - scrive il Corriere Fiorentino - che alla Fiorentina stanno arrivando richieste d'accredito da tutto il mondo per la prossima partita al Franchi. L'ultima volta che i due numeri 7 si sono sfidati era un anno e mezzo fa circa, quando Bayern e Real Madrid si giocavano la finale di Champions. Ed ebbe la meglio CR7.

Ma la sfida tra i due campioni che hanno ribaltato la Serie A non è solo sul campo: entrambi sono una manna dal cielo per i social ed il merchandising delle squadre. Basti pensare che da quando Ronaldo è alla Juve, i bianconeri hanno visto aumentare dell'81% la vendita delle proprie maglia, così come la Fiorentina ha venduto nella prima settimana di FR7 1000 maglie viola. Poi i trofei: nessuno, in Serie A, ha vinto come loro sia dal punto di vista individuale che di squadra.

E sabato, i due numeri "7" più famosi del mondo si troveranno l'uno di fronte all'altro all'Artemio Franchi.