ROMA, È Nico Gonzalez l'alternativa a Chiesa per la fascia

La Roma lavora alla ristrutturazione sulle fasce e continua a pensare a Nico Gonzalez come alternativa a Chiesa il cui rinnovo con la Juventus è ancora distante. Lo scrive il Corriere dello Sport che sottolinea anche però come l'ipotesi dell'argentino della Fiorentina si complicata per il costo elevato del cartellino. Laurientè potrebbe diventare un rinforzo per la panchina dei giallorossi.