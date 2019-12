ROMA, Domani incontro coi dirigenti viola. I nomi...

Come scrive il Messaggero, la partita di domani abbasserà il sipario solo sul campionato. I dirigenti invece potranno cominciare a pieno regime il loro lavoro per il mercato di gennaio, e anche in questo senso la partita tra Fiorentina e Roma potrebbe portare a nuovi sviluppi. Il primo nome è quello di Florenzi: Montella lo vorrebbe alla Fiorentina. L'allenatore lo metterebbe anche a centrocampo nel 3-5-2, Pradè, invece, frena.

Non su Kalinic. Con l'ok dell'Atletico Madrid (il centravanti è in prestito), il croato ha già dato la disponibilità a tornare in viola. Il capitano, invece, sa che è più facile andare al Cagliari o fermarsi a Trigoria, magari con la certezza di giocare qualche partita in più per non perdere l'Europeo. Confermato infine l'interesse per Riccardi, ma se ne riparlerà più avanti conclude il quotidiano. Quando la Roma proverà a prendere Castrovilli.