ROMA, Al lavoro per il passaggio da Pallotta a Friedkin

Lontano da occhi indiscreti James Pallotta continua a lavorare alla cessione della Roma. Stando a quanto pubblicato questa mattina da La Gazzetta dello Sport il manager americano è in contatto costante con Dan Friedkin per il passaggio del pacchetto di maggioranza del club capitolino. La richiesta è di un miliardo di euro (complici anche i 272 milioni di debito), mentre la controparte starebbe lavorando ad una proposta fra gli 800 e i 950 milioni di euro. Le sensazioni però rimangono positive con Friedkin che potrebbe diventare il nuovo proprietario della Roma già prima di Natale, con Pallotta che potrebbe anche decidere di non uscite del tutto. La possibilità che in futuro la Roma diventi un affare vincente lo tengono legato alla realtà giallorossa.