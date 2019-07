ROG, Ora il Genoa ha scavalcato la Fiorentina

Marko Rog è pronto a lasciare il Napoli nelle prossime settimane. Come scrive Il Mattino nei giorni scorsi la Fiorentina ha mostrato interesse per il centrocampista tornato dopo i 6 mesi di prestito al Siviglia, ma la trattativa non è decollata. Adesso in pole c'è il Genoa, con il club di preziosi pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore. Sullo sfondo ci sono anche Parma e Cagliari.