RODRIGUEZ, Ultimo slot da "extra". Primato per Vargas

Come sottolinea questa mattina La Nazione, a proposito dei due esterni che la Fiorentina sta sondando - ovvero Brian Rodriguez e Ruben Vargas - ci sono un paio di postille da evidenziare: l’uruguaiano infatti andrebbe a occupare l’ultimo slot libero in rosa per i calciatori extracomunitari mentre lo svizzero sarebbe il primo elemento della storia viola a beneficiare della norma voluta dalla Uefa che dalla scorsa estate equipara i calciatori elvetici e quelli britannici a quelli nati in Europa. Dunque non occuperebbe alcun posto da extracomunitario (anche perché, con l'innesto dell'esterno del Club America, i viola non avrebbero più spazio).