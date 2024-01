RODRI, Betis vuole 12 mln ora. Per Vargas distanza di 2

© foto di pietro.lazzerini

La Nazione si concentra sul mercato della Fiorentina e scrive che per Ruben Vargas, esterno offensivo nel mirino dei viola, rimane una distanza di circa 2 milioni: 10 richiesti dall’Augsburg, 8 offerti da Barone e Pradè. Mentre è più complesso il quadro attorno a Rodri Sanchez del Betis Siviglia, con gli andalusi intenzionati a lasciare il giocatore in prestito molto oneroso per poi riparlare di un acquisto a titolo definitivo fra un anno e mezzo, quando sarà in scadenza.

Betis che, secondo il quotidiano, vorrebbe così incassare subito almeno 12 milioni per poi affrontare il riscatto il prossimo anno senza una base economica prefissata o rigida. Attenzione anche a Ramazani (Almeira), mentre osservatori viola in Portogallo hanno redatto una relazione molto positiva su Handel del Guimaraes - si legge -. Quanto alla questione uscite, il giornale aggiunge che Barak parla con il Napoli ma la Fiorentina si aspetta di incassare 10 milioni. Non se ne farà niente se la proposta d’acquisto sarà più bassa.