ROCCO, Fine mese ancora in città: per la Mercafir...

Spazio a quella che sarà l'agenda di Rocco Commisso sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino. Come scrive il quotidiano, il presidente viola (che ieri è tornato negli Stati Uniti) entro la fine del mese tornerà in Italia, anche per trovare la soluzione definitiva alla vicenda del nuovo stadio (il bando per l’acquisizione dell’area Mercafir è previsto per fine gennaio, mentre la Commissione valutazioni immobiliari di Palazzo Vecchio sta già lavorando dal 14 ottobre alla perizia sul prezzo). Sarà questa la vera battaglia da vincere per quanto riguarda la nuova casa della Fiorentina, per la quale al momento non sembra esserci intesa circa la valutazione.