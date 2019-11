ROCCO, E quel "ancora una volta": c'è poca fiducia?

Come sottolinea questa mattina La Nazione, prendendo le mosse dalla dichiarazione di Rocco Commisso «Ancora una volta abbiamo fatto un primo tempo non giocando bene e la squadra non mi è piaciuta», fa specie l’utilizzo dell'espressione «ancora una volta». Può essere la spia di qualcosa che non funziona a livello di fiducia, al di là delle dichiarazioni ufficiali fin qui sempre molto compatte, nei confronti dell’allenatore? Gli avverbi nella comunicazione hanno un valore e quindi ne prendiamo atto, non avendo fin qui Rocco sbagliato una mossa a livello di immagine nei rapporti con la tifoseria. C’è però l’incalzare della cronaca e iI modo in cui la Fiorentina si è lasciata travolgere dal Cagliari non ha precedenti a livello di prestazione per la differenza di spinta