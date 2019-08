RIZZOLI, Linea dura con Massa e Valeri: fermati

Nicola Rizzoli pensava di essersi cautelato schierando a Firenze una terna internazionale composta da Massa in campo, Valeri alla Var e Doveri quarto uomo, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Dovevano essere una garanzia di affidabilità, in una partita che Rizzoli immaginava ricca di contenuti, considerata la propensione offensiva di entrambe le squadre. E, invece, i migliori lo hanno tradito. La delusione è stata grande, la cura decisa per rimediare inevitabile: Massa e Valeri saranno fermati subito. Non sono sufficientemente sereni, o in forma, per arbitrare. Salteranno la 2a giornata, e dopo la sosta si vedrà.

Chi ha parlato con il designatore ieri, aggiunge la rosea, ha raccolto la sensazione che l'arbitro in campo possa anche sbagliare, ma chi è al monitor non può permetterselo. Così ne è uscito il primo rigore per simulazione concesso col VAR. E Commisso ha commentato: "Firenze merita rispetto".