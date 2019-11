RIVA, Simeone si muove bene. Il Cagliari...

Gigi Riva compierà domani 75 anni e, per celebrarlo, La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato in esclusiva. L'ex bomber rossoblù ha parlato anche della squadra che affronteranno i viola e dell'ex Simeone: "Tutti sanno cosa fare. Ho visto parte della vittoria di Bergamo contro una squadra che non è per caso in alto in classifica. Joao Pedro e Simeone si muovono molto bene. Sono stati bravi a non far sentire l'assenza di Pavoletti".