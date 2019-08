Ieri è andato in scena il primo allenamento viola in quel di Montecatini. I giocatori sorridono, salutano i tifosi e lo fa anche Chiesa che tra una conclusione e l'altra tira il pollice in su e sorride. Boateng e Lirola sono stati accolti con un boato. Grande calore da parte di tutti i tifosi giunti a Montecatini per assistere al terzo mini-ritiro viola. Lo racconta La Repubblica.