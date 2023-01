RINNOVI, Dopo Jack tocca a Saponara. C'è fiducia

L'edizione odierna de La Nazione analizza la situazione rinnovi in casa Fiorentina. Dopo l'ufficialità del prolungamento di Jack Bonaventura, a fine campionato, potrebbe essere il momento di Riccardo Saponara. Fedelissimo di Italiano e comunque già abituato a considerarsi in scadenza di contratto, c'è fiducia da entrambe le parti. Quest'ultima invece è molto ridotta per quanto riguarda Venuti, non sembrano esserci margini di trattativa per proseguire il rapporto.