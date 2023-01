RINNOVI, Bonaventura sì, Venuti no: su lui più squadre

Giacomo Bonaventura, Riccardo Saponara e Lorenzo Venuti sono tutti in scadenza con la Fiorentina a giugno 2023. Ma il primo, riporta il Corriere dello Sport, nelle prossime ore firmerà il prolungamento fino al 2024 (ingaggio da 1,5 milioni, più bonus fino a 400mila euro). Per quanto riguarda gli altri due invece, il discorso è diverso: il contratto di Saponara sarà preso in esame dal club a fine stagione, mentre quello di Venuti no. Niente rinnovo per il laterale destro, su cui si stanno muovendo già per questo mercato Empoli, Salernitana ed Espanyol, come già anticipato da FirenzeViola.it.