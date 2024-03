RIGORI, Nessuno ha fatto peggio della Viola in Europa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuna squadra ha fallito più rigori rispetto alla Fiorentina nei maggiori cinque campionati europei 2023/24. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono quattro gli errori in stagione, come Verona e Mainz, tutte con tre giocatori diversi: per la Viola Nico González (2), Cristiano Biraghi (nella foito) e Jack Bonaventura. A questi si aggiunge anche l'errore di Ikoné in Supercoppa.