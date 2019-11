RIGNANO, Polemica via whatsapp per stadio a DA13

Come scrive stamani La Nazione, si è creata un po' di polemica dopo l'intitolazione dello stadio a Davide Astori, capitano della Fiorentina prematuramente scomparso (QUI foto e video della cerimonia). Dopo la cerimonia, sono stati pubblicati sui social messaggi Whattsapp arrivati per errore a un assessore comunale, il cui numero prima apparteneva al capogruppo dell’opposizione Eva Uccella. Il mittente sembrerebbe essere il padre di Matteo Renzi, Tiziano, invita a criticare l’intitolazione a due non rignanesi, decisa solo perché il sindaco Daniele Lorenzini si mettesse in luce a Firenze in vista delle regionali.

Secca è arrivata la risposta del sindaco al quotidiano: "Astori è un esempio per i giovani, Borgonovo rappresenta la dignità e il coraggio. Siamo orgogliosi della scelta".