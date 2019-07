RIGHETTI, Commisso mi ricorda Baglini. E il Trap...

Sulle pagine de La Nazione c'è un'intervista allo storico segretario della Fiorentina Raffaele Righetti, classe 1938 nativo di Cornice, che ricorda i suoi anni in viola: "Col tempo i club si sono trasformati in Spa e sono nati i CdA Non c’è più stato un rapporto schietto con i calciatori. Le difficoltà di una nuova proprietà? Qualche difficoltà per i nuovi proprietari ci potrà essere perché dovranno entrare nelle pieghe della città e iniziare a capire come gira il calcio italiano. Il modo di Commisso di rapportarsi coi dipendenti mi ha ricordato quello di Baglini: quando acquistò il club nel ’65 confermò tutti e disse: ’Voglio pareggiare il bilancio e vincere il campionato’. Ce la fece. Il mio ricordo più bello? Lo scudetto del ’69, perché è coinciso con la mia promozione. Al secondo posto metto la coppa Italia del 1996. C’è poi un aneddoto legato alla vittoria di Wembley. Ero seduto in panchina e Trapattoni si era raccomandato di tenere un certo aplomb anche in caso di gol. Sa cosa accadde? Bati segnò e la panchina esplose, Trap compreso".