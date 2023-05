RICE, Manca una gara per fare la storia, crediamoci

FirenzeViola.it

Mentre la Fiorentina si accinge a giocare l’ultima gara di campionato, il West Ham è in Portogallo per una tre giorni di allenamenti. Come si apprende dal Corriere Fiorentino, la squadra di David Moyes ha finito la Premier domenica scorsa ed è volata nell’Algarve per concentrarsi già sulla finale di Conference League con la Fiorentina.

È chiaro, quindi, che gli inglesi avranno il vantaggio di preparare con più calma il match di Praga, essendo già liberi dagli impegni domestici. Faranno rientro in Inghilterra a fine settimana e lunedì partiranno per la Repubblica Ceca. Moyes ha tutti a disposizione escluso Scamacca, l’unica distrazione degli Hammers può giungere dal mercato, specie col pressing del Bayern Monaco per Declan Rice, che intanto è focalizzato sulla gara con la Fiorentina: “Manca una partita per fare la storia del club, crediamoci”, afferma il centrocampista, come si legge sul quotidiano.