RIBERY, Verona lo aspetta: tutti i suoi gol in trasferta

Come spiega questa mattina La Nazione, domani a Verona Franck Ribery torna al suo posto: col «fenomeno» in campo dal primo minuto il passo della Fiorentina è stato doppio. Nel 43% delle gare sono arrivati i tre punti e addirittura nell’85% dei casi la classifica è stata comunque mossa, con l’unica eccezione della sfida contro la Lazio. Senza Franck titolare, invece, la percentuale di successi scende vertiginosamente al 20%: l’unico sorriso vero è stato quello di Reggio Emilia col Sassuolo, oltre al pareggio col Parma, a cui hanno fatto da contraltare tre ko, i primi due della stagione (con la squadra ultima in classifica alla prima sosta per le Nazionali) più l’ultimo a Cagliari. E’ adesso, però, che il francese punta a trovare l’allungo che conta. C’è da restituire orgoglio ad una città intera, che stavolta si muoverà in massa per seguire la squadra. Fin qui Ribery ha messo il sigillo su due gol, tutti in trasferta, e altrettanti assist, questi invece confezionati al Franchi, e l’unica missione che conta adesso è quella di calare il tris, praticamente quasi un mese dopo l’ultimo match giocato.